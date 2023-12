Réveillon du Nouvel An : fruits de mer, raclette, chocolat... Les Français préparent leur repas

Comme chaque réveillon du 31 décembre, les Français sont nombreux à profiter de l'occasion pour préparer des plats originaux. Cette année, la raclette rencontre un franc succès.

Dans la course au réveillon, clients et commerçants s'activent. C'est le cas sur un marché normand, à Granville (Manche). "Là, avec le 31, les gens se rassemblent et font plus des gros apéros, tout ce qui est petits fours, et (des plats) à base de fruits de mer", témoigne un poissonnier. Chez le fromager voisin, on tranche et on emballe pour terminer les dernières commandes. "Le produit phare cette année, bizarrement, c'est la raclette. Les gens veulent se réunir à table et n'avoir rien à faire. On a énormément de plateaux à faire", raconte Fabrice Viart.

Une pâtisserie en forme d'horloge

De son côté, le chef pâtisser Julien Hérauville a voulu innover pour la nouvelle année. "On a essayé de faire une petite horloge en chocolat pour montrer le décompte vers l'arrivée de la nouvelle année. On a fait ça avec un praliné fin en dessous, recouvert d'une fine couche de chocolat noir", confie-t-il.