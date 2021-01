Nouvel An : un réveillon aux Antilles.

Guy Ferdinand, patron du "Petitbonum", s'active pour assurer le meilleur réveillon possible à ses clients : "De la gastronomie, un peu de rhum, un peu de vin, du bon temps, de la bonne musique et ce décor magique qui est la mer des Caraïbes, qui fait rêver tout le monde." Les clients sont ravis : "Pouvoir faire la fête un 31 décembre, c'est assez exceptionnel", s'enthousiasme un touriste. "On est tous là pour passer un bon moment, en se protégeant les uns les autres", témoigne une cliente.

"Bonheur, joie, liberté"

La famille Léger réveillonne en petit comité pour se protéger. Ils ont fait appel à un traiteur pour la soirée. "Ils ont dit pas plus de six, on est six avec nos enfants", souligne José Léger. Sur la plage, 150 convives célèbrent l'année 2021. Tous souhaitent, pour 2021, "le bonheur, la joie, la liberté". Sur la piste, les irréductibles entament la nouvelle année en appelant à des jours meilleurs.

