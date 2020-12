Nouvel An : se faire dépister au coronavirus pour se rassurer avant le réveillon

En 2020, la période des fêtes de fin d'année est synonyme de dépistage au coronavirus. Jeudi 31 décembre, à quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, les habitants se pressent dans une pharmacie parisienne pour réaliser un test antigénique. "On va fêter le Nouvel An ce soir chez des amis donc on voulait s'assurer de ne pas être tous positifs, témoigne une jeune femme. Si on est positif on ne sort pas, on reste chez nous".

"C'est extrêment important de pouvoir se faire tester"

Rien à voir avec l'affluence des fêtes de Noël, mais les Français sont quand même beaucoup à opter pour la précaution. "C'est extrêment important de pouvoir se faire tester et de pouvoir avoir une réponse pour essayer de limiter tous les risques", estime Patrick Sitbon, pharmacien. Certains s'y sont pris à l'avance, et ont réalisé des tests PCR quelques jours avant le Nouvel An. Les tests antigéniques n'étant pas fiables à 100%, il est recommandé de garder ses distances et son masque lors du réveillon.

