Nouvel An : rétrospective en images de l’année 2020

2020 s’éteint et pour le magazine Time, c’est la pire année de l’histoire que nous laissons derrière nous. Le 4 août, Beyrouth se retrouve en cendres. Une explosion cause la mort de plus de 200 personnes. Le Liban, déjà agonisant, subit un choc supplémentaire. Aux États-Unis, quelques mots pour un supplice, celui de George Floyd. Un homme noir répète : "je ne peux plus respirer". Il est asphyxié par un policier blanc. Filmée par un passant, l’image déclenche des émeutes dans le pays. La question des violences policières se pose dans le monde entier.

Samuel Paty, visage de la République, tué par le terrorisme islamique

L’Amérique, plus divisée que jamais, est appelée à voter. Joe Biden est élu président, Kamala Harris devient la première vice-présidente de l’histoire. Donald Trump joue au golf. Se remémorer 2020, c’est aussi se souvenir de Samuel Paty, assassiné devant son collège pour avoir enseigné la liberté d’expression. Visage de la République, et professeur tué par le terrorisme islamique. L’année a également été tumultueuse pour la planète, touchée par de multiples catastrophes naturelles.

