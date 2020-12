Nouvel An : le dilemme des Français à l’heure du réveillon

Le réveillon du Nouvel An confronte cette année les Français à un dilemme inédit : braver le couvre-feu imposé à partir de 20 heures pour tourner la page d’une année difficile ou rester en petit comité pour ne pas risquer la contamination. Un groupe d’amis parisiens a finalement décidé de poser ses valises dans une grande maison en Haute-Corse pour célébrer la nouvelle année avec une trentaine de fêtards. Pour se rassurer, ils ont demandé à chacun des participants de présenter un test PCR négatif. Malgré tout, l’un des organisateurs se dit inquiet. "C’est un peu le jeu de la roulette russe, ça me fait un peu peur, mais on fera attention", précise-t-il.

Un réveillon en petit comité

Pour d’autres, le réveillon se passera dans un cadre plus restreint et intimiste que d’ordinaire pour limiter les risques. "Cette année, on a décidé de le faire en famille, et de réduire encore un peu le nombre d’invités. D’habitude, on est entre dix et quinze, mais là, on sera cinq personnes maximum", explique un homme qui a opté pour cette solution.

