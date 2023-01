Nouvel An 2023 : une nuit magique aux quatre coins du monde

De Rio à Londres en passant par New-York, le monde entier est désormais passé à la nouvelle année, dimanche 1er janvier. Tour d'horizon.

Deux millions de personnes ont célébré le passage à la nouvelle année sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro (Brésil). Un feu d'artifice grandiose a été tiré. "Après le Covid et deux ans d'enfermement, c'est un immense privilège d'être là", confie une femme. Pour un réveillon tout en tradition, c'est à Times Square à New York (États-Unis) qu'il fallait être. Depuis près de 120 ans, c'est le même rituel : une boule lumineuse descend doucement pour passer à la nouvelle année, et la voix de Frank Sinatra réchauffe les cœurs.

Prouesse pyrotechnique aux Émirats arabes unis

À Londres (Royaume-Uni), le Big Ben a scintillé. Dans le ciel, le visage de la reine s'est effacé pour laisser place à celui du roi Charles. En Grèce, un feu d'artifice a été tire au-dessus de l'Acropole. Aux Émirats arabes unis, la plus haute tour du monde s’est illuminée. Une prouesse pyrotechnique, le ciel et la mer étaient baignés de couleur.