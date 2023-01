Nouvel An 2023 : Omar Sy, Pio Marmaï, Mélanie Laurent... Les vœux de stars de cinéma

Pour 2023, on peut vous souhaiter d'aller au cinéma, qui a beaucoup souffert du Covid-19. En retour, les comédiens nous adressent leurs vœux.

Des vœux réussis, c’est un peu comme un beau film. Il faut de l’amour, des effets spéciaux et une tête d’affiche. “La formule traditionnelle, santé, bonheur. On va rester classique”, souhaite Omar Sy. Une bonne année et en bonne santé pour le cinéma français, qui, avec 150 millions de tickets vendus, est plutôt à la fête. “En 2023, je nous souhaite de bons films, à voir et à faire”, dit ainsi Marina Foïs.

Plus “d'empathie et d’écoute”

De son côté, Sandrine Kiberlain a des attentes similaires pour les Français. “Je leur souhaite de retourner au cinéma et de s'échapper avec des films qui font du bien, qui donnent des joies et d’être heureux”, dit-elle. Les artistes, à l’image de l’ensemble de la population, ne versent pas dans l’optimisme béat. “Je leur souhaite de s’amuser, je leur souhaite de se changer les idées le plus possible”, confie Mathilde Seigner. Pio Marmaï et Mélanie Laurent demandent de leur côté plus “d'empathie et d’écoute”.