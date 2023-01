Nouvel An 2023 : le tour de France des réveillons

C. Rigeade, C. Cuello, L. Bensimon, France 3 Régions, E. Revidon

Aux quatre coins du pays, les Français ont célébré le passage à la nouvelle année, samedi 31 décembre. Tour d'horizon.

Si les paroles ne changent jamais, pour le décor, ce fut à chacun son réveillon, samedi 31 décembre. Il a été fastueux sur les Champs-Elysées, où un million de personnes ont savouré le retour du feu d'artifice après deux années d'absence. Au Bonhomme (Haut-Rhin), un groupe d'amis a opté pour une randonnée nocturne. "C'est toujours une aventure de marcher de nuit, à la frontale, puis on fait de super rencontres", dit l'un d'eux.

Descente aux flambeaux en Savoie

À Tinqueux (Marne), c'était cabaret et french cancan. Certains ont misé sur l'ivresse des sommets et la descente aux flambeaux à Valmorel, en Savoie. "Un moment magique", confie un homme. D'autres ont préféré l'explosion de saveurs, au restaurant ou en famille. Dans la neige, la fête a battu son plein. "Il y a une super ambiance, on s'amuse bien", dit un homme. "Vivre 2023 !", s'exclame de son côté une femme.