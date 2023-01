Nouvel An 2023 : la nouvelle année célébrée aux quatre coins du monde

C. Rigeade, C. Cuello, L. Bensimon, France 3 Régions, E. Revidon

Dans la nuit du samedi 31 décembre à dimanche 1er janvier, le monde entier a célébré le passage en 2023. De Rio à Athènes en passant par New York ou encore les Emirats arabes unis, tour d'horizon des célébrations aux quatre coins du monde.

New York (États-Unis) a accueilli comme il se doit 2023. À Times Square, la foule, la joie et la voix de Franck Sinatra et son indémodable New York, New York ont marqué le passage à la nouvelle année. Tous ont vite oublié le froid glacial et la pluie. Les vœux pour l’année sont majoritairement tournés vers les autres. “On a besoin de bonté, d'amour, de gentillesse et de faire attention aux autres”, disent deux femmes.

En été comme en hiver, des célébrations partout dans le monde



À Londres (Royaume-Uni), le Big Ben a scintillé. Un feu d’artifice spectaculaire a fait apparaître le visage de la reine dans le ciel, qui s'est effacé pour laisser place à celui du roi Charles. Aux Émirats arabes unis, prouesse pyrotechnique : le ciel et la mer ont été baignés de couleur et la plus haute tour du monde s’est illuminé. À Rio de Janeiro (Brésil), des milliers de personnes ont regardé le spectacle sur la plage de Copacabana. Et quoi de mieux que commencer l’année dans l’océan ?