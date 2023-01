Nouvel An 2023 : la fête a fait son retour en France

Une foule impressionnante s'est réunie sur les Champs Elysées, à Paris, samedi 31 décembre. Mais pas seulement. Tour d'horizon de la nuit de la Saint-Sylvestre aux quatre coins de la France.

Après deux ans d'annulation, les Champs-Elysées, à Paris, ont renoue avec le traditionnel feu d'artifice, samedi 31 décembre. Un million de personnes étaient réunies pour célébrer le passage à la nouvelle année. De Bordeaux (Gironde) à Limoges (Haute-Vienne) les fêtards ont investi les boites de nuit. Pour de jeunes majeurs, c'est le premier Nouvel An en discothèque.

La fête en discothèque, dans un refuge ou sur les bords de la Garonne

"2023, pour moi, c'est que des bonnes choses, et j'espère que ça me mènera loin", commente l'un d'eux. L'ambiance a et plus familiale sur les bords de la Garonne. Dans des halles, 11 stands de nourriture ont été installés, ainsi que des tables communes, pour partager entre inconnus. "Franchement, c'est trop cool, il y a tous les âges", s'enthousiasme une femme. D'autres ont choisi de danser toute la nuit en extérieur, à 2 000 m d'altitude, dans un refuge.