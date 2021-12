Nouvel An 2022 : Londres, Berlin… le réveillon célébré aux quatre coins du monde

À Londres (Royaume-Uni), on est encore loin de la fermeture des boîtes et de l’interdiction de danser dans les bars, comme c’est le cas en France, pour ce 31 décembre. "Je ne suis pas sûr que ce soit une chance d’aller en boîte de nuit à Londres ce soir, vu le nombre de contaminations, mais effectivement, c’est possible en présentant un pass sanitaire", précise le journaliste Matthieu Boisseau. En Angleterre, il n’y a pas de couvre-feu, les Londoniens peuvent donc faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

Pas de feu d’artifice à Berlin cette année

À Berlin (Allemagne), où se trouve Laurent Desbonnets, pas de grand feu d‘artifice officiel, comme celui qui est traditionnellement tiré depuis la porte de Brandebourg. "Malgré tout, le ciel va bien s’embraser à minuit grâce à des centaines de petits feux d’artifice amateurs, tirés depuis tous les quartiers de la ville", précise-t-il. Ce à quoi s’ajoute un grand concert, que les Berlinois pourront seulement regarder à la télévision. À New-York, enfin, aux Etats-Unis, Thomas Cuny décrit un accès à Times Square "sous certaines conditions" pour le réveillon. Seules 15 000 personnes, obligatoirement vaccinées, pourront s’y rendre et elles devront porter le masque toute la soirée.