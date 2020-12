Le réveillon du Nouvel an sous haute surveillance

Gilles Papin, J. Vincet-Seignet, J.-M. Piron, C. Arnold, A. Lay, Marc de Chalvron

Feu d’artifice, repas au restaurant ou soirée en discothèque, rien de tout ça n’aura lieu pour célébrer 2021. Les Français se préparent à passer un réveillon du Nouvel an calme chez eux ou en petit comité chez des amis, couvre-feu oblige. Pour être sûr que les consignes soient respectées, Gérald Darmanin a donné mardi 29 décembre ses instructions au préfet : priorité est donnée aux forces de l’ordre dès 20 heures et il insiste sur la lutte contre les rassemblements interdits et les violences urbaines.

Les fêtes clandestines dans le viseur

Sur les fêtes clandestines, consigne est donnée d’intervenir rapidement, de verbaliser les participants et d’identifier les organisateurs. 100 000 policiers et gendarmes sont déployés pour veiller au bon respect des règles. Le gouvernement demande toujours de limiter les rassemblements privés à six personnes.