EN IMAGES. Feux d'artifice, confettis et décompte festif... Les célébrations du Nouvel An à travers le monde

Des festivités pour boucler 2022 et accueillir 2023 se sont, comme c'est la tradition, déroulées partout sur la planète.

Le monde a tourné la page de l'année 2022 et a célébré le passage à 2023, dimanche 1er janvier. La communauté internationale laisse derrière elle une année mouvementée, entre les développements de la guerre en Ukraine, l'inflation ou le sacre de Lionel Messi en Coupe du monde, entre autres. L'année 2022 a également vu disparaître la reine Elizabeth II, Mikhail Gorbatchev, Jiang Zemin, Shinzo Abe, le Brésilien Pelé et l'ancien chef de l'Eglise catholique, Benoît XVI.

L'année écoulée a aussi légué son quota de défis à 2023 : le réchauffement climatique ne s'est pas inversé, la croissance de la population mondiale, désormais estimée à huit milliards d'êtres humains, non plus. Et la pandémie de Covid-19 n'est pas endiguée.

Reste que le réveillon a été l'occasion de laisser de côté certaines mauvaises nouvelles de 2022 pour laisser place à la fête en espérant un "cru 2023" plus positif. Franceinfo revient sur les plus belles images des feux d'artifice, rassemblements et scènes de fêtes pour le fameux décompte d'avant minuit. De Paris à Sydney, en passant par Rio de Janeiro, Zagreb, Madrid, Dubaï, et même à Kiev, le monde entier a renoué avec les célébrations du Nouvel An.

La foule réunie sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris admire des feux d'artifice, le 1er janvier 2023. (FIRAS ABDULLAH / ANADOLU AGENCY / AFP)

Des visiteurs du monde entier ont attendu plusieurs heures sous une pluie glaciale pour participer aux festivités de la nouvelle année à Times Square, dans le cœur de New York, où des confettis sont tombés sur la foule réunie pour le traditionnel lâcher de ballons, le 1er janvier 2023. (YUKI IWAMURA / AFP)

A Rio de Janeiro, au Brésil, la foule s'est réunie sur la plage de Copacabana pour admirer le feu d'artifice du Nouvel An, le 1er janvier 2023, avant l'intronisation du nouveau président, Lula. (PEDRO PRADO / AFP)

A Wuhan, en Chine, là où la pandémie de Covid-19 a commencé il y a trois ans, la foule s'est rassemblée sur la place centrale pour un lâcher de ballons, le 1er janvier 2023. (STR / AFP)

Sydney, en Australie, a été l'une des premières grandes villes à sonner le passage en 2023 avec un festival pyrotechnique. (DAVID GRAY / AFP)

A Londres, le traditionnel feu d'artifice de la Saint-Sylvestre, le premier depuis la pandémie de Covid-19, a rassemblé quelque 100 000 spectateurs munis de billets pour le spectacle, lors duquel un hommage à Elizabeth II a été rendu, le 1er janvier 2023. (MANUEL ROMANO / NURPHOTO / AFP)

La foule célèbre la nouvelle année sur la place Ban Jelacic, à Zagreb en Croatie, au moment où le pays entre dans l'espace Schengen et la zone euro, le 1er janvier 2023. (STIPE MAJIC / ANADOLU AGENCY)

Sur la place Puerta del Sol de Madrid, des milliers de personnes se sont réunies, le 1er janvier 2023, pour le feu d'artifice et pour croquer, selon la tradition, 12 grains de raisin marquant les 12 dernières secondes de 2022. (JUAN CARLOS ROJAS RODRIGUEZ / ANADOLU AGENCY)

Au Moyen-Orient, le Burj Khalifa de Dubaï, plus haut building du monde (830 mètres), s'est illuminé sous les feux d'artifice, le 31 décembre 2022. (RYAN LIM / AFP)

Des feux d'artifice observés depuis la baie de Hong Kong, le 1er janvier 2023. (CHEN DUO / XINHUA)

Des Ukrainiens se réunissent sur la place Sofia, à Kiev, le 31 décembre 2022 , alors que les dernières frappes russes ont visé plusieurs régions du pays, faisant au moins un mort et plusieurs blessés dans la capitale ukrainienne. (MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU AGENCY)

Moscou a annulé ses traditionnels spectacles pyrotechniques, mais des personnes ont quand même célébré la nouvelle année sur la place Rouge, le 31 décembre 2022. (PELAGIYA TIHONOVA / ANADOLU AGENCY / AFP)

La foule assiste au feu d'artifice de la nouvelle année, le 1er janvier 2023, à Pyongyang, en Corée du Nord. (KIM WON JIN / AFP)

Des feux d'artifice tirés pour la nouvelle année à Riyad, en Arabie saoudite, le 1er janvier 2023. (FAYEZ NURELDINE / AFP)

Des feux d'artifice tirés à Yogyakarta, en Indonésie, le 1er janvier 2023. (DEVI RAHMAN / AFP)

Un défilé de "toritos" (des petits taureaux), le 31 décembre 2022, pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année, à Mexico City. (GERARDO VIEYRA / NURPHOTO / AFP)

A Athènes, en Grèce, le feu d'artifice de la nouvelle année éclaire le site antique de l'Acropole. (LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

Des feux d'artifice tirés pour le Nouvel An devant la chaîne des Alpes près d'Innsbruck, en Autriche, le 1er janvier 2023. (CHRISTOF STACHE / AFP)

Au Caire, en Egypte, les feux d'artifice lors des célébrations du Nouvel An ont été tirés autour du Nil, le 1er janvier 2023. (MOHAMED ABDEL HAMID / ANADOLU AGENCY)