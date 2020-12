Couvre-feu, fêtes clandestines, repas : les règles du Nouvel An

Le couvre-feu sera en vigueur pour le jeudi 31 décembre, de 20 heures à 6 heures à l’occasion du Nouvel An. Aucune sortie n’est autorisée sous peine d’une amende de 135 euros. Quelques dérogations existent pour raison professionnelle, motif familial impérieux ou encore pour les personnes en situation de handicap.

La police sera particulièrement attentive pour punir les fêtes collectives. "Elle pourra intervenir chez vous si un voisin a appelé le 17 ou en cas de tapage nocturne", détaille le journaliste Simon Ricottier sur le plateau du 13 Heures. Le propriétaire du logement pourra être arrêté pour mise en danger de la vie d’autrui et les participants à la fête clandestine peuvent écoper d’une amende de 135 euros.

Pas plus de six adultes à table

Il sera tout de même possible de fêter le réveillon en respectant les gestes barrières, avec pas plus de six adultes à table. Il faut également aérer régulièrement. "Si vous restez après 20 heures, le mieux, c’est de dormir sur place plutôt que de rentrer en plein couvre-feu", ajoute le journaliste.





