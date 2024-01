Alsace : la tradition du bretzel du nouvel an

Si la nouvelle année apporte son lot de changements, certaines traditions persistent chaque début d’année. En Alsace, il s’agit du bretzel brioché.

Les traditions sont mises à l’honneur en ce 1er janvier comme en Alsace, à Hilsenheim, où le bretzel brioché se trouve dans toutes les boulangeries pour ce premier jour de l’année. "Le bretzel brioché c’est vraiment spécifique au 1er janvier, ce n’est pas tout au long de l’année que le prépare", explique une gérante. D’ailleurs les vrais connaisseurs ne pourraient pas faire la fête sans.

À partager en famille

"On est en Alsace, c’est un symbole pour nous et on en achète un chaque début d’année", se confie une consommatrice. Cette tradition remonte à l’époque où les enfants allaient souhaiter la bonne année à leur parrain et marraine et en échange, ils recevaient ce bretzel. Mais attention, ce n’est pas pour les petits joueurs. Avec un poids souvent légèrement supérieur à un kilogramme, c’est une brioche à partager en famille, sauf pour les plus gourmands. Déguster un bretzel brioché permet de commencer de la meilleure des manières la nouvelle année.