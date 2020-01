VIDEO. Revivez le feu d'artifice tiré depuis l'Arc de triomphe pour le passage en 2020

Un moment inoubliable sur la plus belle avenue du monde. A l'occasion du Nouvel An, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur l'avenue des Champs-Elysées pour célébrer le passage de 2019 à 2020. L'Arc de triomphe, monument emblématique de la ville lumière situé au bout de la célèbre artère, a offert un spectacle son et lumière avant un feu d'artifice tiré juste après minuit.

L'ambiance était à la fête sur cette avenue, théâtre en 2019 de nombreux affrontements entre forces de l'ordre et "gilets jaunes", des Français en colère contre la politique sociale du gouvernement, qui se sont vus interdire de manifester mardi soir.

Le spectacle, techniquement très abouti, a en tout cas ravi les badauds venus assister à cet événement. Franceinfo vous propose un extrait des meilleurs moments du feu d'artifice.