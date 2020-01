Pétards du Nouvel An 2020 : un mort et des blessés en Alsace

Un jeune homme de 27 ans est décédé en Alsace. "Le drame s'est déroulé à Haguenau (Bas-Rhin), vers 1 heure du matin, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Un jeune homme qui fêtait le Nouvel An dans son jardin a été blessé mortellement par un pétard qu'il aurait lui-même allumé. Le pétard aurait alors explosé dans ses mains, le blessant mortellement au visage", explique la journaliste Angélique Étienne.

"Partout en Alsace, des pétards et explosifs ont blessé de nombreuses personnes"

Des accidents causés par les pétards et feux d'artifice arrivent tous les ans en Alsace. "Ce n'est pas la première fois en Alsace que des décès sont constatés suite à l'utilisation de pétards. En 2014 déjà, une personne était décédée. Alors, la nuit dernière, partout en Alsace, des pétards et explosifs ont blessé de nombreuses personnes. Le service 'SOS mains' du CHU de Strasbourg a soigné une dizaine de personnes. Six ont dû être opérées, dont trois enfants. Les enfants sont souvent, avec les adolescents, les premières victimes des explosifs", déclare la journaliste.

