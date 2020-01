Nouvel An : une vingtaine de personnes blessée par des pétards à Strasbourg, Colmar et Mulhouse

Au total, ce sont sept personnes qui ont été opérées à la suite d'accident de pétards au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Les festivités de la nuit de la Saint-Sylvestre n'ont pas été de tout repos pour tous. Une vingtaine de personnes a été blessée par des pétards à Strasbourg (Bas-Rhin), Colmar et Mulhouse (Haut-Rhin), rapporte France Bleu Alsace, mercredi 1er janvier.

Trois enfants opérés

A Strasbourg, SOS mains a soigné dix blessés. Six d'entre eux ont dû être opérés, dont trois enfants. A Mulhouse, on signale trois blessures légères. A Colmar, les feux d'artifice et pétards ont aussi donné du travail aux urgences : huit personnes ont été admises pour des blessures dues à un incident pyrotechnique, même si seule l'une d'entre elles a été opérée par SOS mains.

L'activité des médecins de Mulhouse due aux excès d'alcool a été plus soutenue. Une quinzaine de personnes en état de forte alcoolisation se sont blessées, dont au moins trois qui se trouvent dans un état grave.