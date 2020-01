Bas-Rhin : un jeune homme meurt à cause de l'utilisation de pétards lors du Nouvel An

Les autorités précisent que cet accident s'est déroulé "hors de tout contexte de violence urbaine".

Les incidents se succèdent en Alsace, où l'usage des pétards entraîne de graves blessures à chaque Nouvel An. Un homme de 27 ans a été tué par un "mortier" à Haguenau (Bas-Rhin) au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, a indiqué la préfecture du département mercredi 1er janvier.

Trois enfants blessés par des pétards opérés à Strasbourg

Les autorités précisent que cet accident s'est déroulé "hors de tout contexte de violence urbaine", alors que les mortiers et autres gros pétards sont souvent dirigés contre les forces de l'ordre.

Au moins une vingtaine de personnes ont été blessées par des pétards à Strasbourg (Bas-Rhin), Colmar et Mulhouse (Haut-Rhin), rapportait plus tôt France Bleu Alsace. A Strasbourg, SOS mains a ainsi porté secours à dix blessés. Six d'entre eux ont dû être opérés, parmi lesquels trois enfants.