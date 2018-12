Vœux présidentiels : les défis d'Emmanuel Macron en 2019

Alors que la France traverse une crise sans précédent, que le chef de l'État est au plus bas dans les sondages, l'exercice des voeux s'annonce périlleux. Sur le plateau la journaliste Catherine Demangeat revient sur l'année agitée du président de la République : "Emmanuel Macron va devoir trouver les mots pour renouer le lien avec les Français après une année difficile. Depuis l'été, il y a eu l'affaire Benalla avec aujourd'hui un nouveau rebondissement. La démission des poids lourds du gouvernement, Gérard Collomb et Nicolas Hulot. Et puis la crise des 'gilets jaunes' qui a déjà contraint le chef de l'État à s'exprimer le 10 décembre dernier et à débloquer 10 milliards d'aides. Ce soir, il ne devrait pas faire d'annonces. Il va s'appliquer à relancer son programme de réformes. Mais le risque, c'est désormais qu'à chaque réforme, les contestations se réveillent".

En 2019, il y a des projets potentiellement explosifs. "L'assurance-chômage, les retraites, dans un autre domaine sensible, la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes les femmes. L'enjeu c'est de convaincre qu'il a entendu les critiques tout en réaffirmant son autorité à un moment où sa cote de popularité s'est effondrée. Autorité et rassemblement seront les maîtres mots de cette intervention", conclut la journaliste de France 3.

