Tarn : un réveillon féerique au festival des lanternes

Un palais impérial gigantesque, des danseuses ayant appartenu à la dynastie des Tang. Contrairement aux apparences, ce n'est pas en Chine, mais à Gaillac dans le Tarn. Cette petite commune du Sud-Ouest de la France a revêtu ses plus beaux habits de soie pour le festival des lanternes, un événement unique en France. Plus de 800 lanternes sont exposées avec 80 œuvres lumineuses, réalisées par des artistes chinois, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Parmi eux, de nombreuses familles sont venues pour le soir du réveillon, avec des enfants grandement émerveillés.

Émerveillement garanti jusqu'au 6 février

L'occasion de voyager et d'en savoir plus sur l'empire du Milieu, ses traditions, son histoire. Preuve que parfois, il ne suffit pas d'aller très loin pour se dépayser et passer un réveillon d'exception. Le festival des lanternes de Gaillac se tient jusqu'au 6 février.

