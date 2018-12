Réveillon : les Champs-Élysées placés sous très haute sécurité

Les Champs-Élysées (Paris) s'apprêtent à accueillir 300 000 fêtards pour le passage en 2019. Parmi eux : plusieurs milliers de "gilets jaunes" sont attendus. Ils sont plus de 8 000 à avoir annoncé leur présence sur les réseaux sociaux. Mais contrairement aux samedis de mobilisation, les touristes ne semblent pas disposés à bouder la plus belle avenue du monde. Pour que cette soirée reste une fête, le dispositif de sécurité a été renforcé.

Barrières et fouilles

À partir de 16 heures, les secteurs de l'Arc-de-Triomphe, du Trocadéro et de la tour Eiffel seront interdits à la circulation. Et pour accéder aux Champs-Élysées, où doit se tenir un spectacle son et lumière, il faudra passer des barrières et chaque personne sera fouillée. Chaque année en France, la nuit de la Saint-Sylvestre est synonyme de violences. Pour les prévenir, 148 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisées le 31 décembre sur tout le territoire, 8 000 de plus que l'an dernier.

