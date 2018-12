Réveillon : la gastronomie sur son 31

"Bienvenue dans cette belle maison nommée le George V". En cuisine du restaurant L'Orangerie, le chef Alan Taudon prépare l'une des entrées : poulette et caviar impérial, un plat tout en légèreté au goût iodé avec sa touche finale. Caviar, truffe, homard : des produits prestigieux pour une soirée qui doit éblouir les clients. Huit plats et des amuse-bouches pour un menu dont chaque produit est choisi avec soin, comme les Saint-Jacques et les homards qui arrivent directement de Normandie.

Vins rares

Pour le dessert, le chef réinterprète un grand classique : vacherin au pamplemousse avec des tuiles meringuées et un étonnant sorbet d'herbes. Une explosion de saveurs en bouche. Pour accompagner ces plats, des vins rares : Château Lafite Rothschild 1998 et un bourgogne, les Hospices de Beaune 2016. "Ce sont des bouteilles très connues, des vins qui sont réputés dans le monde entier", explique Brendan Le Gars, commis sommelier du restaurant. Ces vins seront dégustés dans des verres en cristal prêtés par la maison Baccarat. Pour avoir le privilège de déguster ce menu d'exception, les convives devront débourser 950 euros.

