Réveillon de la Saint-Sylvestre : près de 100 000 policiers et gendarmes mobilisés

Près de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France, mardi 31 décembre, pour la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, a annoncé lundi Christophe Castaner. Les forces de l'ordre seront "sur le terrain, aux côtés des collectivités locales, des pompiers, et accompagnés par les militaires pour assurer un haut niveau de sécurité", a poursuivi le ministre de l'Intérieur, lors d'un point presse en marge de la présentation du dispositif de sécurisation de la tour Eiffel.

"Il n'y a pas de risque particulier que nous ayons identifié, mais nous savons les tensions que nous pouvons connaître dans les grands rassemblements", a dit le ministre, rappelant que chaque année 250 000 à 300 000 personnes se rendent sur les Champs-Elysées à l'occasion du passage à la nouvelle année.

Le ministre a par ailleurs affirmé prendre en compte "la spécificité liée à la difficulté des transports, que nous connaissons à Paris". En raison de la grève contre la réforme des retraites, le trafic des métros, qui circulent habituellement toute la nuit de la Saint-Sylvestre, sera en effet très perturbé dans la capitale. Seules les lignes automatisées 1 et 14 circuleront, uniquement jusqu'à 2h15 du matin. Les lignes de tramways 2, 3, 3a et 3b fonctionneront toute la nuit et les autobus Noctilien seront "fortement renforcés".