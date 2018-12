Réveillon : comment se faire beau pour pas cher pour le Nouvel An

Smoking, robe du soir... Pour le réveillon du Nouvel An, est-ce possible de se faire chic sans casser la tirelire pour autant ? Le bon plan de France 2, c'est la location. Du fourreau Balmain au smoking Saint-Laurent, ces vêtements valent un prix d'or et n'en posséder aucun, c'est pouvoir les porter tous. "Louer, c'est varier les plaisirs, vivre des expériences, essayer des créateurs différents", explique Naïma Cardi, fondatrice du site Internet Unerobeunsoir.com.

10 fois plus économique qu'un achat

Mais louer, est-ce vraiment une bonne affaire ? 2 700 euros à l'achat, contre 190 à la location pour l'une des robes, et 100 euros contre 700 pour une seconde. Prix moyen pour une tenue : 150 euros, pressing et assurance compris, c'est 10 fois plus économique qu'un achat. Pour les chaussures, France 2 a trouvé moins cher : des particuliers qui louent leur garde-robe. Avec ça, facile de se faire belle et beau pour le réveillon !

