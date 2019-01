Rennes : coincés plus de 7 heures à 52 mètres de hauteur

Ils sont restés perchés à 52 mètres du sol, les jambes dans le vide pendant plus de sept heures, coincés dans un manège à sensations à Rennes (Ille-et-Vilaine). Il est un peu plus de 20h, lundi 31 décembre, quand la nacelle du manège s'arrête brusquement avec, à son bord, huit personnes. "On a entendu un bruit et on s'est retrouvé bloqué, là-haut. On voyait ce qu'il se passait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, puis rapidement on a vu les pompiers arriver", raconte un rescapé. Les sapeurs-pompiers commencent à grimper, une échelle est déployée avec un hélicoptère à l'appui.

Un réveillon mémorable

"Il y a une vingtaine de mètres qu'on va leur faire gravir au moyen de dispositifs de descente qui vont être mis en place par notre équipe spécialisée, ensuite l'échelle déployée à côté du manège procédera à la descente finale des huit victimes", explique le lieutenant-colonel Thierry Bonnier. Vers 4h du matin, les premiers passagers retrouvent la terre ferme. Ils se souviendront longtemps de ce réveillon.

