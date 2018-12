Nouvelle année : faites vos vœux !

Lorsqu'une année se termine, on espère que la suivante sera synonyme d'un changement. Et hier comme aujourd'hui, lorsqu'on pose la question aux Français, c'est bien souvent l'amour qui culmine en tête. L'autre sujet récurent, c'est l'espoir de gagner plus d'argent, de mieux vivre. "Payer beaucoup moins d'impôts, quitte à donner beaucoup à mes enfants", lance un passant au micro de France 3.

Sport, amour, argent

La santé aussi arrive forcément dans le top 10 des bonnes résolutions. Faire du sport, arrêter la cigarette, diminuer l'alcool... reviennent chaque année. Plus contemporaine, l'envie de se libérer de l'emprise des réseaux sociaux. "Être moins connecté avec la vie virtuelle et avoir de vraies relations avec les gens en direct", confie une jeune femme. Détox, sport, amour, argent, vœux pieux ou vrais engagements pour 2019, seul le temps le dira.

Le JT

Les autres sujets du JT