Nouvel An 2019 : les images des célébrations partout dans le monde

À New York (États-Unis), une nouvelle année sous le signe de l'amour. Une explosion de joie à Times Square où tous célèbrent 2019 malgré la pluie. Des feux d'artifice également à Londres (Angleterre) où les rives de la Tamise et la grande roue étaient entièrement illuminées pour l'occasion. Tout comme le ciel de Rome (Italie), un spectacle étincelant au-dessus du Colisée. Le moment de formuler des vœux pour la nouvelle année. "Plus de travail pour les jeunes et la paix. Plus de guerre et de terrorisme", lance une Romaine au micro de France 2.

La fête jusqu'au petit matin

À Berlin (Allemagne), les célébrations se sont faites en musique, près de la porte de Brandebourg. "C'est absolument merveilleux. Je n'arrive pas à y croire. Il n'y a aucun endroit comme celui-ci pour fêter le Nouvel An", confie un jeune homme. Allemands et touristes ont fait la fête jusqu'au petit matin.

