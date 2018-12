Macron : ses vœux vont-ils convaincre ?

Quel message Emmanuel Macron a voulu faire passer lors de ses vœux ? Premier décryptage à chaud, après son allocution, lundi 31 décembre. "Des vœux assez longs, pratiquement la même durée que l'année dernière", note tout d'abord le journaliste Jeff Wittenberg, sur le plateau de France 2. "C'est le retour du 'en même temps'. On a entendu un président qui entend la colère, notamment celle des 'gilets jaunes', une colère qui vient de loin, mais en même temps il défend ses choix et sa politique. Il a cité la réforme de la SNCF ou celle de l'apprentissage", précise le journaliste.

Les fameux trois vœux

"Il y a eu ces fameux trois vœux. Le vœu de vérité, car la France, dit-il, a tendance à vouloir se dénigrer, mais c'est un pays qui va bien et en même temps on doit faire mieux et il faut lutter contre les fausses informations. Idem lorsqu'il parle de dignité. Il faut respecter les personnes qui ont des difficultés, mais il renvoie ce concept de dignité à ceux qui sont 'les porte-voix d'une foule haineuse'. Il n'a pas cité les 'gilets jaunes' ni leurs représentants les plus virulents, mais on a bien compris qu'il pensait à eux", ajoute Jeff Wittenberg.