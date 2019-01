Chauds, enneigés, champêtres... Les vœux des politiques donnent la température de 2019

Avec plus ou moins de sérieux et de succès, les personnalités politiques tentent de renouveler l'exercice des vœux sur les réseaux sociaux.

A quoi ressemblera le fond de l'air politique en 2019 ? Frais, brûlant, agité ? Avec plus ou moins d'inventivité, hommes et femmes politiques ont adressé aux Français leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. Franceinfo a listé dix façons de décliner l'exercice sur les réseaux sociaux.

Les plus chauds

Sur un mode mutin, la secrétaire d'Etat de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson étrille l'opposition.

2018, une année chaude et des responsables politiques tous d’accord pour dire qu’il faut en faire plus pour l’écologie

Bonne année 2019 à toutes et à tous. pic.twitter.com/mfQ7FYfMeK — Brune Poirson (@brunepoirson) 31 décembre 2018

Les plus frais

Ils sont signés, bien sûr, de Ségolène Royal, l'ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique.

Bonne Année 2019 : et si on mettait un peu de douceur dans un monde de brutes ? Un peu de responsabilité pour l’humain et pour la ? #BonneAnnee2019 pic.twitter.com/BKDIJaioOd — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 1 janvier 2019

Les plus sylvestres

Ils viennent de l'eurodéputé Yannick Jadot, tête de liste des écologistes pour les élections européennes de 2019.

.#LaNatureEstIncroyable. Préservons-la! Chérissons nos terroirs magnifiques. Et œuvrons pour une Europe qui, enfin, nous protégera et protégera nos enfants. Ensemble, tout commence. Le vert est la couleur de l’espoir ! Bonne année à toutes et à tous!#RéserveBiologiqueMontsAzur pic.twitter.com/xYjNwYaMDs — Yannick Jadot (@yjadot) 31 décembre 2018

Les plus œcuméniques

Pour l'occasion, Alexis Corbière, député de La France insoumise, proclame son intention de ne se fâcher avec personne.

Minuit ! Bonne année à tous, sans exception... ami ou adversaire, troll ou drôle, insoumis ou autre...

Que 2019 vous soit heureux. La vie est belle, mais trop courte.

Bonheur à tous, paix sur la terre et que la folie des hommes ne l'abîme pas davantage.. #Voeux2019 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 31 décembre 2018

Les plus champêtres

Un arbre, des champs, des collines et le soleil qui se lève : c'est ainsi que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, salue l'année qui débute.

Je vous souhaite à tous une excellente année 2019 : du bonheur auprès de vos familles et de vos proches, du succès dans vos projets et la réalisation de vos rêves. pic.twitter.com/s7ocnQVxJi — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 31 décembre 2018

Les plus altiers

Chargé de franchir le pic glacial du Brexit (il conduit la négociation avec le Royaume-Uni au nom de la Commission européenne), le Savoyard Michel Barnier illustre ses vœux par une photo des Alpes enneigées.

De tout coeur, je vous souhaite une belle année 2019 !

Nous continuerons à travailler à l’unité des européens et à la force commune des nations européennes ! pic.twitter.com/T1jA2vipjc — Michel Barnier (@MichelBarnier) 31 décembre 2018

Les plus étoilés

L'ancienne ministre déléguée aux Personnes âgées Michèle Delaunay, elle, a emprunté à Saint-Exupéry ce ciel étoilé et le personnage du Petit Prince (qui vient, rappelons-le d'une autre planète). L'image illustre des vœux mi-ironiques, mi-chaleureux.

Aux twittos et twittas amis de ce profil, je souhaite une journée entière sans Benalla, une semaine complète sans heurts, ni violence, et pour notre pays et pour l’Europe, toute une année forte, constructive et amicale à tous. pic.twitter.com/vkxttrn8c2 — Michèle Delaunay (@micheledelaunay) 31 décembre 2018

Les plus parisiens

Gaspard Gantzer a choisi une tour Eiffel tricolore. Quoi de plus normal puisque l'ancien conseiller en communication de François Hollande est candidat à la mairie de Paris ?

Rires, rencontres, surprises, amitiés, amour, santé, solidarité, je vous souhaite le meilleur pour 2019 Bonne année à tous ✨⭐️⚡️ pic.twitter.com/hoMCzlBf0d — Gaspard Gantzer (@gaspardgantzer) 31 décembre 2018

Les plus triomphants

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a choisi de son côté de diffuser le décompte avant la nouvelle année affiché hier soir sur l'Arc de triomphe : trois, deux, un... 2019 !

Je vous souhaite, avec toute mon équipe, une très belle et heureuse année à toutes et à tous !

2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣#BonneAnnée2019 #Paris pic.twitter.com/q8YaHjmXlN — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 31 décembre 2018

Les plus scolaires

Bon élève, Edouard Philippe est sûr de ne pas se tromper : le Premier ministre s'est contenté de retweeter les vœux de son chef direct, Emmanuel Macron.