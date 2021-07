Massacre d'Utoya : dix ans après, la Norvège se souvient

Il a mis des années à reprendre pied dans la vie. Lui, jeune-franco norvégien, survivant du massacre d'Utoya (Norvège). Le musicien n'avait que 14 ans quand il débarque sur l'île, comme 564 autres jeunes, pour un rassemblement festif du Parti travailliste. "On s'est fait un petit groupe où tous les jours on se voyait pour jouer ensemble, et le jour après, le 23, on allait avoir un petit concert", raconte Sébastien Terreau.

Peine maximale

Mais le jour-même, une énorme explosion tue huit personnes à Oslo. C'est un attentat. Le siège du gouvernement est visé. L'auteur est Anders Breivik, un militant d'extrême-droite. Deux heures plus tard, il accoste l'île d'Utoya lourdement armé et il fait feu. Il traque les adolescents dans les bois. "Tout le monde était couché par terre, il a fallu que je cours au-dessus d'eux, que je me dirige entre les gens morts", se remémore Sébastien. Dans la tragédie, l'adolescent de 14 ans va perdre son frère, Christophe. Dix ans après sa mort, pour ses parents, son souvenir est encore présent partout. Le meurtrier de son fils a reçu la peine maximale.