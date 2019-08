Norvège : une fusillade dans une mosquée fait un blessé, un suspect arrêté

Les services de sécurité de la police norvégienne (PST) ont indiqué "suivre les évènements".

Une personne a été blessée dans une fusillade dans la mosquée al-Nour de Baerum, ville de la banlieue d'Oslo, a annoncé la police de la capitale norvégienne samedi 10 août. "Une personne a été touchée. Nous ne connaissons pas le niveau de gravité de ses blessures. Un suspect a été arrêté. La police est sur place", ont déclaré les forces de l'ordre sur Twitter. La police a précisé ne pas avoir d'informations sur la présence d'autres assaillants, ni sur le suspect arrêté

Le responsable de la mosquée a affirmé à des médias norvégiens que l'assaillant était "un homme blanc", muni de plusieurs armes et portant "un casque et un uniforme". Selon la chaîne publique NRK, la police aurait trouvé des armes dans la mosquée et une personne qui s'y trouvait serait parvenue à maîtriser l'assaillant avant l'arrivée des forces de l'ordre. Les services de sécurité de la police norvégienne (PST) ont indiqué "suivre les évènements". "Il est trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré à NRK le responsable de l'information des PST, Martin Bernsen.