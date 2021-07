Norvège : le pays où la voiture électrique devient la norme

Parmi les habitants d'Oslo qui profitent des eaux fraîches du fjord, un sur quatre roule en voiture électrique. En dix ans, la Norvège est devenue le royaume du véhicule sans émissions. Chez le plus gros concessionnaire du pays à Oslo, neuf voitures vendues sur dix sont 100% électriques. Un couple veut s'y séparer de leurs deux voitures diesel ; ils redoutent qu'elles perdent vite en valeur.

Voitures thermiques interdites en 2025

La conscience climatique est sans doute là, mais il y a aussi une incitation fiscale. Sur les voitures électriques, pas de TVA ni de frais d'immatriculation. Sur les thermiques, en revanche, un malus est dissuasif. Depuis la pandémie et les différents confinements, Tristan Turpin partage son temps entre sa maison typique de bord de mer et son appartement d'Oslo. Plusieurs allers-retours par semaine, mais il a un régime de faveur : parkings et péages quasiment gratuits, et file prioritaire : il peut rouler sur les voies de bus. Il bénéficie de sa propre borne de chargement. La Norvège interdira la vente de voitures thermiques en 2025.