Norvège : à la découverte des pêcheurs de crabe royal

Le crabe royal est le plus grand crustacé du monde, il peut peser jusqu’à 15 kg et atteindre 2 m d’envergure. C’est un produit d’exception qui est majoritairement pêché en Norvège.

C’est aux confins de la Norvège, au-delà du cercle polaire, dans un décor exceptionnel que Tor Oscar Høiberget exerce le métier de ses rêves : pêcheur de crabes royaux. Dans des casiers situés à 45 m sous l’eau, il y a la première prise de sa journée. C’est de cette façon qu’il attrape les crabes, un trésor dont la pêche nécessite un savoir-faire. "Quand on prend le crabe, on le prend toujours par deux ou trois pattes, jamais avec une seule car vous pourriez la casser sinon", a-t-il expliqué. Le crabe royal se distingue par sa taille, plus grande que les autres espèces. Il peut atteindre 2 m d’envergure et faire 15 kg.

Le crabe pêché est directement cuisiné

Après deux heures au large, le marin revient à terre et rapporte ses prises directement au bistrot qu’il a ouvert avec sa famille en 2015. Ils sont directement cuisinés sur place. La recette est on ne peut plus simple : 11 minutes dans un four vapeur à 100°C. Au plus fort de la saison estivale, Tor Oscar emploie 22 personnes dans son restaurant. Mais il aime servir le crabe lui-même. On dit ici que c’est meilleur que le homard.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.