Le fils de la princesse de Norvège arrêté après des accusations de viol

Marius Borg Hoiby refait parler de lui. La police de Norvège a annoncé mardi 19 novembre l'arrestation du fils de la princesse héritière Mette-Marit, soupçonné de viol. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère en 2001 avec Haakon, le prince héritier du trône norvégien, le jeune homme de 27 ans a été interpellé lundi soir. Il est suspecté d'avoir eu "un rapport sexuel avec une personne qui était inconsciente ou incapable pour d'autres raisons de s'opposer à cet acte", a indiqué la police dans un communiqué. Les enquêteurs ont en outre perquisitionné et opéré des saisies au domicile du suspect, a-t-elle précisé dans l'après-midi. Aucune décision n'a encore été prise concernant un éventuel placement en détention provisoire.

Marius Borg Hoiby avait été arrêté le 4 août à la suite d'une dispute nocturne dans l'appartement d'une femme à Oslo et accusé d'avoir causé des lésions corporelles à la résidente, avec laquelle il entretenait une relation. Les médias norvégiens ont indiqué que la police avait trouvé un couteau planté dans l'un des murs de la chambre de la femme à ce moment-là. Il a ensuite été arrêté une nouvelle fois en septembre pour violation d'une ordonnance de protection.

Marius Borg Hoiby et ses demi-frères et soeurs - la princesse Ingrid Alexandra, âgée de 20 ans, et le prince Sverre Magnus, âgé de 18 ans - ont été élevés ensemble par Mette-Marit et Haakon. Contrairement à eux, il n'a pas de rôle public officiel.