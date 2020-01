Eurozapping : tollé après le retour d'une famille djihadiste en Norvège

La tempête Gloria a fait au moins trois morts en Espagne. À Valence, des vagues de plus de huit mètres de haut ont déferlé. L'est du pays a été confronté à d'énormes chutes de neige. C'est l'alerte rouge. De nombreuses routes ont été coupées. 200 000 élèves ont été privés d'école. "Les classes sont suspendues et tous les gamins sont dehors", rapporte une mère de famille. Des chutes de neige exceptionnelles pour la région.

Crise en Norvège

En Norvège, le retour d'une jihadiste provoque une crise gouvernementale. Elle a atterri avec ses enfants et a été incarcérée dès son arrivée, mais son enfant gravement malade a été transféré à l'hôpital. Une opération humanitaire jugée inadmissible par la droite populiste qui vient de claquer la porte du gouvernement. "Nous ne faisons aucun compromis avec les personnes qui ont rejoint les organisations terroristes", a tancé Siv Jensen, vice-présidente du Parti du Progrès.

Enfin en Belgique, la justice pourrait revoir le statut des livreurs Deliveroo. Ces coursiers à vélo sont-ils indépendants ? Ils pourraient être requalifiés en tant que salariés et exiger le paiement de cotisations sociales.

Le JT

Les autres sujets du JT