Canicule : surchauffe sur la planète

Elle transpire, elle suffoque, elle étouffe, elle brûle : tour du monde d'une planète en surchauffe. En Suède, ce glacier situé en Arctique était depuis 1880 le point culminant du pays. Mais chose à peine croyable : ce glacier a tellement fondu en juillet qu'il vient de perdre son statut. En un mois, il a perdu quatre mètres de hauteur, soit 14 cm de fonte par jour. Juste à côté, en Norvège, les touristes assistent au spectacle d'un caribou qui se baigne dans l'espoir de faire baisser sa température corporelle.

119 personnes tuées au Japon en un mois

En Suisse, aux grands maux, les grands remèdes : c'est désormais par hélicoptère qu'il faut acheminer de l'eau dans les Alpages pour faire boire d'urgence les vaches qui risquaient de dépérir. Les chaleurs et les sécheresses ont vidé tous les réservoirs. Du nord au sud de l'Europe, la vague de chaleur enveloppe tout le continent. En Espagne, les températures oscillent de 40 à 44°C. Cette vague de chaleur déferle jusqu'en Asie, et plus particulièrement au Japon, où la canicule a tué 119 personnes en un mois.

