Népal : à Katmandou, l'eau courante manque aux habitants

Katmandou, la capitale du Népal, est située à proximité de l'Himalaya, une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Pourtant, la ville manque d'eau courante. Reportage.

L'Himalaya, une grande chaîne de montagne, est recouverte de neige et constitue une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète. Mais à plusieurs milliers de mètres plus bas, la ville de Katmandou, capitale du Népal, l'eau courante n'y est pas ou très peu présente. Les habitants subissent de nombreuses coupures d'alimentation en eau. Chez une habitante de la ville, l'eau n'y coule que trois heures par semaine. Près de 70% de la population n'a pas accès à l'eau de manière constante. Les habitants doivent donc se rendre dans des fontaines publiques.





Une situation complexe





L'arrivée de nombreux habitants réduit également le débit de l'eau, entraînant une boucle sans fin. L'approvisionnement depuis les rivières est également impossible, car elles ont été polluées par les usines et les eaux usées. L'eau, devenue boueuse, serait constituée de nombreuses bactéries et de saletés en suspension. Pour faire face au manque d'eau, la ville de Katmandou doit pomper de l'eau dans les nappes phréatiques présentes aux abords de la ville.