VIDEO. En Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, les hommes se tiennent par la main

En Inde, nombreux sont les hommes qui se tiennent la main pour symboliser l'affection qu'ils se portent. Qu'ils soient de la même famille ou bons amis, ce geste n'est pas assigné à l'homosexualité mais à la bonne entente, à l'amitié.



Le photographe britannique Vincent Dolman s'est fortement intéressé à ce geste dans le cadre d'un projet. Plus que l'aspect photogénique de ce jeu de mains, ce sujet met en exergue les idéaux qui disjoignent l'Orient de l'Occident, notamment au sujet de la masculinité. "C'est intéressant de voir que ça se passe aussi en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, mais plus on s'approche des sociétés occidentales, plus c'est rare", explique le photographe. En effet, ce comportement n'est pas observé qu'en Inde mais dans de nombreux pays d'Orient comme en Somalie, en Afghanistan ou au Nigeria.

Vers une évolution des mentalités ?

L'artiste regrette que les hommes occidentaux ne manifestent pas de tels signes d'affection et il souhaiterait que les mentalités évoluent à ce sujet : "Je voulais surtout placer un miroir face à la société occidentale en lui disant : 'Regardez ce qu'on a perdu.'" Touché par ce geste, Vincent Dolman confie avoir acquis une nouvelle approche de la masculinité et des liens affectifs qu'il peut développer avec les autres. "Peut-être que le projet fera changer certaines mentalités", espère-t-il.