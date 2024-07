Oman : six personnes sont mortes dans une fusillade près d'une mosquée chiite

Six personnes, dont quatre Pakistanais, ont été tuées et une trentaine blessées dans une fusillade près d'une mosquée chiite de Mascate, ont annoncé les autorités, mardi 16 juillet. Un fait rare dans le sultanat d'Oman réputé stable et neutre. La police a précisé dans un communiqué sur X que "les trois assaillants ont été tués", sans mentionner leur nationalité. Une enquête a été ouverte.

La fusillade a commencé lundi à 23 heures heure locale (19 heures heure GMT) et a duré jusqu'aux premières heures mardi, a déclaré à l'AFP l'ambassadeur du Pakistan à Mascate, Imran Ali. Un périmètre de sécurité a été établi près de la mosquée qui porte le nom d'Ali Ibn Abi Taleb, le premier imam des chiites, dans l'est de Mascate.

Une mosquée fréquentée par des Pakistanais

Des images vérifiées par l'AFP montrent des personnes fuyant devant une mosquée, dont le minaret est visible, au moment où des coups de feu retentissent. On y entend une personne crier "Oh Dieu" et répéter "Oh Hussein", en référence à l'imam que les chiites considèrent comme le successeur légitime du prophète Mahomet. Imran Ali a précisé que les assaillants avaient pris des fidèles en "otages", libérés ensuite lors d'une opération des forces de sécurité omanaises.

Il a dit ignorer les motivations des assaillants. "Tout le monde reste discret à ce sujet", a poursuivi le diplomate en soulignant que la mosquée chiite était fréquentée par les migrants du sud-est asiatique, dont des Pakistanais qui sont au nombre de 400 000 à Oman.