Moyen-Orient : quelle politique mènera Donald Trump ?

Connu pour avoir tenu des positions pro-israéliennes durant son précédent mandat, Donald Trump a fait de la paix au Moyen-Orient un de ses arguments de campagne.

Fraîchement élu président, Donald Trump est attendu sur la question du Moyen-Orient. Et pour cause, c’est un terrain sur lequel il a déjà opéré lors de son premier mandat. À l’époque, les États-Unis avaient déchiré l’accord sur le nucléaire iranien et rétabli des sanctions contre Téhéran. Dans le même temps, Washington avait reconnu la souveraineté israélienne sur le Plateau du Golan, disputé avec la Syrie depuis 1967.

Des positions pro-israéliennes ?

Donald Trump a également déplacé l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem et reconnu la ville sainte d'Israël, au mépris du droit international et des revendications palestiniennes. Donald Trump a multiplié les gestes en faveur d'Israël, comme sa contribution à la normalisation des liens entre l'État hébreu et plusieurs pays arabes avec les accords d'Abraham. La fin de la guerre à Gaza était l’un des arguments de campagne du président républicain.

