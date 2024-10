L'Arabie saoudite inaugure une île de luxe dans sa mégalopole futuriste Neom

Une île flottante en guise d'amuse-bouche. L'Arabie saoudite a annoncé l'ouverture de Sindalah, une station balnéaire de luxe sur la mer Rouge, dimanche 27 octobre. Il s'agit du premier projet de la mégapole futuriste Neom à voir le jour, malgré des doutes persistants quant à la viabilité du mégaprojet. "Neom s'engage à soutenir une nouvelle ère du tourisme de luxe dans le royaume", s'est enthousiasmé son directeur, Nadhmi al-Nasr, dans un communiqué. "La première destination de Neom offre aux visiteurs un 'premier aperçu' de ce que réserve l'avenir de notre vaste portefeuille de destinations et de développement", a-t-il ajouté.

Jusqu'à 30 000 personnes ont travaillé sur le chantier, qui a duré deux ans. L'île de Sindalah est destinée à attirer un tourisme haut de gamme, avec notamment une marina prévue pour accueillir une flottille de 86 yachts. Le site, qui s'étend sur 840 000 mètres carrés, pourra accueillir jusqu'à 2 400 visiteurs par jour d'ici 2028, précise le communiqué, et employer jusqu'à 3 500 emplois. "Les futurs clients pourront choisir leur hébergement parmi une gamme de propriétés à couper le souffle, offrant 440 chambres et 88 villas, ainsi que 218 appartements de luxe avec services", écrivent les promoteurs.

Un projet immobilier gigantesque

Le projet Neom, porté par le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, est surtout connu pour sa pièce maîtresse, The Line, un bâtiment aux deux façades en miroir prévu pour s'étendre sur 170 kilomètres à travers le désert depuis le golfe d'Aqaba. La décision de bâtir cette mégalopole été critiquée par des défenseurs de l'environnement en raison notamment des conditions climatiques désertiques. En dévoilant The Line en 2022, le prince Mohamed ben Salmane avait annoncé qu'il abriterait plus d'un million d'habitants en 2030, et neuf millions en 2045.

Mais les promoteurs auraient révisé leurs ambitions à 300 000 habitants et 2,4 kilomètres du projet construit d'ici la fin de la décennie, selon l'agence Bloomberg. Le projet est mené en parallèle avec d'autres grands projets dans le cadre de "Vision 2030", destiné à assurer le développement du premier pays exportateur mondial de brut dans un potentiel avenir sans pétrole. La mégalopole de Neom a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029.