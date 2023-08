Environ 100 000 personnes évacuées après des inondations dans l'est du Pakistan

Ces évacuations s'expliquent par les milliers de mètres cubes d'eau déversés par l'Inde dans une rivière.

Quelque 100 000 personnes ont été évacuées de villages inondés dans la province du Pendjab, au Pakistan, après que l'Inde a déversé dimanche plusieurs milliers de mètres cubes d'eau dans une rivière arrosant les deux pays, ont annoncé mercredi 23 août les services de secours. Plusieurs centaines de villages du Pendjab ont été submergés par la crue de cette rivière, la Sutlej, et des milliers d'hectares de terres agricoles, notamment de plantations, ont été détruits.

Après avoir connu des pluies de mousson diluviennes qui ont provoqué des inondations, l'Inde a déversé dimanche dans la Sutlej près de 85 000 m3 par seconde d'eau en excès dans ses réservoirs, selon le chef du gouvernement du Pendjab, causant ainsi des inondations en aval, du côté pakistanais.

Les digues censées protéger les habitations n'ont pas résisté et des centaines de villages ne sont plus accessibles par la route. Les opérations de secours se poursuivent dans les zones inondées, où les autorités doivent utiliser des bateaux pour mettre à l'abri hommes, femmes, enfants et bétail. L'année dernière, des inondations historiques avaient provoqué la mort de plus de 1 000 personnes.