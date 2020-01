VIDEO. Une ville 100% durable à l'essai aux Émirats arabes unis

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Riches de leur pétrole, les Émirats arabes unis n'ont jamais regardé à la dépense en matière de consommation d'énergie. Les deux tiers de l'électricité produite servent à la climatisation des immeubles et la concentration de voitures est l'une des plus élevées au monde. Mais les mentalités changent, poussant le pays à expérimenter des modèles de villes plus respectueuses de l'environnement.

A Sustainable City, aux portes de Dubaï, les seuls véhicules autorisés sont de petites voitures électriques et l'eau est gérée comme un trésor. Theresa Elliot y vit depuis deux ans avec son mari. Ils font partie des premiers à avoir acheté l'une des 500 villas recouvertes de panneaux solaires, construites avec des matériaux particulièrement isolants et peintes de couleur blanche pour réfléchir les rayons du soleil. Le solaire, à lui seul, produit 40% de l'énergie nécessaire à chaque foyer. "Nous essayons par exemple de faire tourner notre machine à laver et notre lave-vaisselle durant la journée, pour n'utiliser que l'électricité de nos panneaux solaires", explique-t-elle.

Près d'Abu Dhabi, autre ville des Emirats arabes uni, des architectes se sont inspirés des villages arabes traditionnels pour développer un urbanisme plus durables. Les chercheurs y planchent notamment sur de nouveaux modes de transport, moins polluants et moins gourmands en énergie.

