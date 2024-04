Attaque de l’Iran contre Israël : l’État hébreu face à un "dilemme", selon un politologue

En réponse à l'attaque de missiles menée par l'Iran contre Israël dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, Israël promet de "riposter". Mais sa décision pourrait avoir de lourdes conséquences, pointe le politologue Khattar Abou Diab sur franceinfo.

Israël a juré de faire payer à l'Iran le prix de son attaque sans précédent contre son territoire, malgré les appels internationaux à la retenue dans une région déjà ébranlée par la guerre dans la bande de Gaza. Selon Khattar Abou Diab, politologue, consultant en géopolitique, et spécialiste de l’islam et du Moyen-Orient, "Israël ne voudrait pas perdre le soutien occidental dont il a bénéficié jusqu’ici". Car "Il y a un dilemme au sein de l’État-major israélien : attaquer Rafah pour en finir avec le Hamas à Gaza ou attaquer l’Iran", explique-t-il.

"Une riposte calibrée"

Alliés historiques d’Israël, les États-Unis ont d’ores et déjà dit ne pas vouloir d’une guerre avec l’Iran et prévenu qu’ils ne participeraient pas à une opération de représailles contre Téhéran. "Tout cela est calculé avec de grandes difficultés dans l’armée israélienne. On se dirige vers une réponse tardive pour ne pas contrarier les Américains avec une riposte calibrée et limitée", a-t-il ajouté.