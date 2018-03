Sophie Pétronin : un vidéo alarmante

Sophie Pétronin est vivante, mais sont état de santé semble s'être encore détérioré. Dans la dernière vidéo envoyée par ses ravisseurs, elle apparaît très amaigrie, allongée sur un lit, placée sous perfusion. Des images insoutenables pour sa famille.



Appel au gouvernement

"On voit qu'elle est très fatiguée. La petite larme qui coule le long de son oeil, j'espère que ce n'est pas annonciateur de mauvaises choses. (...) On demande un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères, monsieur Le Drian, qui a apparemment un agenda très chargé. Il va falloir qu'il prenne conscience que ma tante certes n'est pas une journaliste ou quelqu'un de connu, c'est un être humain. J'ose espérer qu'ils ont vu la vidéo et qu'ils se rendent compte du calvaire qu'elle est en train de subir", a confié Arnaud Granouillac, neveu de Sophie Pétronin. Médecin humanitaire, Sophie Pétronin a été enlevée par un groupe lié à Al-Qaida à Gao au Mali le 24 décembre 2016.

