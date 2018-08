Sophie Pétronin : mobilisation pour l'otage au Mali

Pour ne pas oublier Sophie Pétronin, humanitaire de 73 ans, un portrait géant a été érigé devant la Région Nouvelle-Aquitaine. L'otage française détenue depuis plus d'un an et demi au Mali souffre d'un cancer et de paludisme. D'après sa famille, son état se dégrade de jour en jour. Née à Bordeaux, Sophie Pétronin dirigeait depuis une vingtaine d'années au Mali une association d'aide aux enfants orphelins. C'est dans le nord du pays qu'elle a été enlevée en décembre 2016 par des jihadistes de la mouvance d'Al Quaida. Le mercredi 29 août au matin, ses proches ont lancé un appel au président Emmanuel Macron.

Les dernières images de Sophie Pétronin diffusées sur internet ?

Une preuve de vie est intervenue dans une vidéo au cours de juin dernier. Dans cet enregistrement, elle demande à son fils de lui porter secours, avant que sa famille n'ait été reçue par le président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Ce dernier envisage de diffuser sur internet les dernières images de Sophie Pétronin en détention pour sensibiliser les Français.