Sophie Pétronin : le désespoir de la famille de l'humanitaire enlevée au Mali

Sophie Pétronin serait toujours en vie, mais très affaiblie. Une nouvelle vidéo de l'otage française au Mali a été rendue publique. Un document filmé sous la contrainte que son neveu a vu. La famille se sent abandonnée par les autorités. Au nom des siens il en appelle au président. "On est complètement abattus de la voir dans cet état-là. (...) On est dans l'urgence d'en appeler au gouvernement et surtout au président Macron de passer à une phase active pour libérer ma tante", confie Arnaud Granouillac, neveu de Sophie Pétronin.



Enlevée le 24 décembre 2016 à Gao

L'humanitaire a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, au centre du Mali. Un pays qu'elle adore et où elle a choisi de vivre depuis une quinzaine d'années. Sophie Pétronin est médecin nutritionniste. Âgée de 72 ans, elle s'occupait d'une association venant en aide aux enfants.

