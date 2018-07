"On veut quelqu'un qui pourra gérer notre Mali" : le premier tour de la présidentielle s'est plutôt bien passé malgré des incidents

Les Maliens ont voté ce week-end pour élire leur président, les résultats seront connus d'ici la fin de la semaine. L'élection s'est globalement bien déroulée, malgré quelques incidents parfois violents.

Malgré plusieurs attaques jihadistes et des incidents dans des bureaux de vote, le scrutin présidentiel au Mali s'est globalement bien déroulé. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, fait partie des 24 candidats en lice. Les résultats de cette élection devraient être connus d'ici vendredi, au plus tard.

Des femmes dans la rue au Mali, avec des panneaux électoraux, le dimanche 29 juillet 2018. (NATHANAEL CHARBONNIER / FRANCE-INFO)

Des incidents mais pas de quoi changer la tournure du scrutin

Le taux de participation est encore inconnu lundi 30 juillet, mais il semble que les Maliens se soient déplacés aux urnes, ce qui n'était pas acquis, notamment chez les plus jeunes.

Des incidents, certains violents, ont tout de même éclaté dans le nord et le centre du pays. Les observateurs de l'Union européenne signalent plus de 200 bureaux de vote où il y a eu des problèmes. L'opposition parlait plutôt de 644 bureaux impactés dimanche soir sur les quelques 23 000 dispersés dans tout le Mali. Cependant, le porte-parole du président sortant expliquait dimanche soir dans un communiqué, que ces incidents ne remettaient pas en cause le résultat du scrutin.

Ibrahim Boubacar Keïta a voté pour l'élection présidentielle au Mali, dimanche 29 juillet 2018. (NATHANAËL CHARBONNIER / FRANCE-INFO)

Même si les observateurs restent sur leurs gardes en attendant un éventuel incident, l'élection semble donc s'être plutôt bien déroulée dans ce pays deux fois plus grand que la France.

Sentiment de fierté et de joie pour les électeurs

L'autre enseignement de ce scrutin, c'est un ressenti, une très forte envie d'unité dans un pays en proie aux violences. De nombreux électeurs évoquent la démocratie et la paix.

Un homme avec un drapeau, le jour de l'élection présidentielle au Mali, le 29 juillet 2018. (NATHANAEL CHARBONNIER / FRANCE-INFO)

"Tous les Maliens veulent seulement la paix, on veut pas de guerre, ni de tiraillements entre les candidats", explique un jeune rencontré dans la rue. "On veut quelqu'un qui pourra gérer notre Mali, c'est tout !". Quel que soit le vainqueur de la présidentielle, il appelle ses compatriotes à l'unité. "Il n'y a pas eu de sabotage, ni de tricherie. Alors que cela soit mon candidat ou un autre, je veux l'accepter. Je ne veux pas que mon pays tombe encore dans le chaos".

Il faudra voir si ce genre de discours tient en cas de victoire du président sortant dès le premier tour, comme le laisse entendre son camp. Les résultats devraient tomber dans les prochains jours, entre mardi et vendredi.