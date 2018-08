Mali : Sophie Pétronin retenue en otage depuis 600 jours

Sophie Pétronin est retenue en otage au Sahel depuis maintenant 600 jours. Sa famille lance un cri d'alarme. Son neveu, Arnaud Granouillac, explique : "Ma tante est malade, elle a un cancer. Elle a le paludisme, ses conditions de détention ne permettent pas qu'elle reçoive des soins dignes de ce nom, on est de plus en plus inquiets sur son état de santé". Le dernier signe de vie de Sophie Pétronin remonte à juin dernier avec une vidéo où on la voit très affaiblie.

La famille en appelle à Emmanuel Macron

Depuis une vingtaine d'années, Sophie Pétronin vit au Mali, elle soignait les enfants à Gao, dans le nord du pays, où elle animait une association humanitaire suisse d'aide aux orphelins. C'est là qu'elle est enlevée le 24 décembre 2016 par un groupe djihadiste dirigé par un chef touareg lié à Al-Qaida. Ses proches ont été reçus au ministère des Affaires étrangères en mars 2018. En juillet dernier, Emmanuel Macron leur assurait le soutien de l'État. La famille juge ces promesses insuffisantes et souhaite être reçue par le président. Sophie Pétronin est la seule otage française encore détenue dans le monde.

